” المالية ” تطلق خدمة تبليغ الميزانية للجهات الحكومية إلكترونيا

علي القحطاني (صدى):

في إطار تعزيز التواصل وتكريس الشفافية؛ أطلقت وزارة المالية خدمة تبليغ الميزانية للجهات الحكومية، بحيث يمكنها الإطلاع عليها إلكترونياً عبر منصة (اعتماد)، وذلك يوم الأحد 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2018م، حيث سيتم تبليغ الميزانية العامة للدولة للمؤسسات العامة والأمانات والبلديات بشكل إلكتروني ولأول مرة ابتداءً من ميزانية السنة المالية 1439/ 1440هـ (2018م).

و تهدف هذه الخدمة الإلكترونية إلى تسهيل وأتمتة إجراءات تبليغ الميزانية للجهات الحكومية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع أداء أجهزته، من خلال وسائل التقنية، والحلول الرقمية التي تعزز التوجه نحو التحول الرقمي الحكومي كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبالتالي توفر الجهد وتقلص الوقت وتسهم في رفع كفاءة الإنفاق.

الجدير بالذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن منصة (اعتماد) الإلكترونية، التي تهدف إلى تسهيل التعاملات المالية الحكومية بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص. وأشارت الوزارة أنه بإمكان الجهات الحكومية حالياً التسجيل في خدمة تبليغ الميزانية عبر زيارة الموقع الإلكتروني: هنا وإتباع التعليمات لطلب صلاحية دخول النظام. وكذلك عبر الهاتف رقم 920002299.