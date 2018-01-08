جامعة الباحة تعلن أسماء المرشحين لوظيفة مهندس مدني وأخصائي مختبر

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الباحة أسماء المرشحين ومواعيد المقابلات الشخصية على وظيفة مهندس مدني, وأخصائي مختبر.

وأوضحت الجامعة أن موعد إجراء المقابلات الشخصية سيبدأ بعد غدٍ، مشيرةً إلى إمكانية معرفة أسماء المرشحين من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

وأوضحت الجامعة أن على جميع المرشحين لدخول المقابلة الشخصية إحضار الهوية الوطنية وأصول المؤهلات والخبرات مع صور لها في ملف خاص، والحضور قبل موعد المقابلة الشخصية بساعة على الأقل في مقر الجامعة بمبنى الإدارة.