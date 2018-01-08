تطعيم السل يتسبب في مقتل الأطفال حديثي الولادة

عادل الحربي(صدى):

أكد رئيس أبحاث الدرن والمتفطرات اللاسلية بمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور سهل الهاجوج، أن التطعيم الإلزامي ضد الدرن ” السل ” يقتل الأطفال حديثي الولادة.

وقال أن مرض الدرن يتسبب في وفاة مليون شخص حول العالم .، وتظهر أعراضه على 10 ملايين شخص، وتشهد المملكة أربعة آلاف حالة إصابة جديدة كل عام.

وأوضح الهاجوج أن زواج الأقارب يتسبب في عرضة الأطفال حديثي الولادة في الإصابة بالدرن. وأشار إلى أن التطعيم المستخدم الآن مر على تطويره قرون كثيرة ولا يزال مستخدما، كما أن فوائده ضعيفة.

وطالب الهاجوج بضرورة النظر في سياسة التطعيم الإلزامي.