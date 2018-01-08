النفط يواصل صعوده مع تعزيز تراجع منصات التعزيز الأمريكية

علي القحطاني(صدى):

سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في معدلاتها، في ظل تعزيز تراجع عدد منصات التنقيب الأمريكية للتفاؤل بشأن انخفاض إمدادات الخام العالمية.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم مارس إلى مستوى 67.72 دولار بنسبة 0.15%، كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير إلى 61.55 دولار للبرميل بنسبة 0.18% ممدة مكاسبها.

وتراجع عدد منصات التنقيب بمقدر خمس منصات خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 742 منصة.

يُذكر أن أسعار النفط شهدت أفضل بداية لها لعام جديد مع بداية 2018 منذ عام 2013، وسط استمرار العمل باتفا ” اوبك ” وحلفائها لخفض الانتاج.