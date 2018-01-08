مدرب سيلتا فيغو: نستحق الفوز على الريال والتعادل لا يسعدني

نواف السالم(صدى):

أعرب خوان كارلوس أونزوي، مدرب سيلتا فيغو، عن فخره بأداء الفريق أمام ريال مدريد في إطار الجولة الـ 18 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، قائلًا: ” أعتقد أن سيلتا فيغو في الطريق من أجل إحراز نتائج أفضل “.

وقال ” كارلوس ” إن المباراة كانت رائعة، لافتًا إلى أنه يشعر بالسعادة، إلا أنه أيضًا يشعر بالأسف للتعادل، قائلًا : ” كنا نستحق أكثر من نقطة “.

وأشار إلى أنه يعتبر هذه المباراة الأفضل على مستوى التنافس بين الفريقين، وعلى جانب أخر يرى “أونزي” أن برشلونة يستحق أن يكون متقدماً في جدول الترتيب بالليغا، لكن ما يحسم الأمر هو ” المباريات “.

وانتهت مباراة الريال وسيلتا فيغو أمس بالتعادل الإيجابي 2-2.