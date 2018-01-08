بتعليمات الشيخة موزة.. القوات التركية تقتحم قصر الأخ غير الشقيق لـ ” تميم “

طلال الضوي(صدى):

داهمت بعض القوات التركية قصر نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني الأخ غير الشقيق لأمير قطر تميم بن حمد.

وأكدت بعض المصادر أنه تم فرض الإقامة الجبرية على الشيخ عبدالله بن حمد عقب اقتحام قصره.

ومن جانبه علق رئيس المعارضة القطرية الشيخ سلطان بن سحيم آل الثاني على مداهمة القصر، مؤكدًا أن هذه المحاولة تأتي لإخفاء وتنحية الشيخ عبدالله لتنصيب الأخ الشقيق لأمير قطر الشيخ جوعان بن حمد آل الثاني نائبًا له، وفقاً لتعليمات الشيخة موزة المسند.

وقال ” بن سحيم ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” إن محاولة تنحية وإخفاء الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني؛ الأخ غير الشقيق لأمير قطر، وتنصيب الأخ الشقيق الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني؛ نائبًا له يجعلنا نعرف ونتأكّد مَن يدير القرار بالدوحة “.