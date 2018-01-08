بعد شهرا.. بيع ممتلكات رجل أعمال الخبر المدين بـ 11 مليار ريال

عادل الحربي (صدى):

حددت محكمة التنفيذ بمحافظة الخبر، موعدًا لطرح ممتلكات رجل الأعمال الموقوف لامتناعه عن سداد ديون تقدر بـ11 مليار ريال، في مزاد، بعد شهر تقريبًا.

ونفت الشركة المكلفة من المحكمة بحصر ممتلكاته، انتقال ملكية أحد مستشفياته إلى شخص آخر، مؤكدة أن الخبر غير صحيح كما تداول على مواقع التواصل.

وأضافت الشركة أن الفترة الماضية كانت لحصر الأموال والممتلكات فقط، في انتظار طرحها للمزاد مستقبلًا.

وشددت الشركة على كافة الجهات المعنية ذات الصلة برجل الأعمال لتسليم ما تمتلكه من أوراق ووثائق وصكوك تخص أعماله.