” 68899 ” مستفيد من خدمات التأهيل الطبي بحائل

علي العنزي(صدى):

قدّمت وزارة الصحة في حائل خدمات التأهيل الطبي لأكثر من (68899) مستفيداً خلال عام 2017م , حيث تم استقبال عدد (8728) مستفيداً في الطب الطبيعي وعدد (54959) مستفيداً في العلاج الطبيعي وعدد (887) مستفيداً في العلاج الوظيفي وعدد (4325) مستفيداً في الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ،حيث تقوم إدارة التأهيل الطبي بصحة حائل بتقديم خدماتها من خلال (4) خدمات وهي الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتشترك هذه الخدمات في هدف واحد وهو مساعدة المرضى على الاستقلالية في أداء أنشطة الحياة اليومية قدر المستطاع من خلال تحسين الوظائف الجسدية للمرضى وتقليل الإعاقة.

وتسعى صحة حائل خلال عام 2018م إلى إفتاح قسم تأهيل طبي في كلاً من مجمع الأمل للصحة النفسية ومستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل، وكذلك إنشاء عيادات تخصصية لصحة المرأة وتأهيل الأطفال.