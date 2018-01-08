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فيديو جديد لشيلاء سبت في الجيم يثير السخرية

فيديو جديد لشيلاء سبت في الجيم يثير السخرية
نورة الشهري (صدى):

أثارت الفنانة البحرينية شيلاء سبت موجة واسعة من السخرية بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عبر نشرها مقطع فيديو وهي في الجيم .

وظهرت شيلاء في الفيديو وهي ترتدي تيشرت كات وبنطلون رياضي ، وكانت تحمل الاثقال في الجيم ، الذي ظهر من الفيديو انها داخل نادي مختلط ما أثار موجه من السخرية والغضب بين المتابعين ، وقال أحدهم ” بتعلبي رياضة حتى لا نقول أن جسمك حلو مو تركيب وشفط ونفخ ” ، وقال آخر ” ليش رايحة نادي مختلط في نوادي نسائية على أعلى مستوى ” .

 


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