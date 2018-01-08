حساب المواطن يوضح حقيقة احتساب بدل غلاء المعيشة مع الدخل
أكد حساب المواطن، أن بدل غلاء المعيشة الذي أقره خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” ، يعد دعم منفصل ويصرف من الجهات المختصة، وليس له تأثير على حساب المواطن المستمر كما خطط له سابقاً.
جاء ذلك في رده عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ، على سؤال لأحد المواطنين بشأن احتساب البدل من ضمن الدخل.
وقالت خدمة عملاء حساب المواطن في ردها : ” استاذي الكريم ، بدل غلاء المعيشة دعم منفصل ويصرف من الجهات المختصة وليس له تأثير على حساب المواطن المستمر كما خطط له سابقاً ، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً “.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم اعز سيدي ومولاي الملك
سلمان آل سعود المعظم
اللهم اعز ولي العهد سيدي
الأمير محمد بن سلمان آل سعود المعظم
ابوعبدالله[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات
انتبه تدخل في الشرك الاصغر ونت ماتدري
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 4 ساعات
للهم اعز سيدي ومولاي الملك
سلمان آل سعود المعظم
اللهم اعز ولي العهد سيدي
الأمير محمد بن سلمان آل سعود المعظم
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 4 ساعات
ياخوي ابو عبدالله
الله يجزيك خير اخوك عذآب الرحيل
رجال بدوي علام ع قد حالي تنصحني جزاك الله خيراً
لكن خذني حبه حبه بدل ترعبني شرك كفانا الله الشرك
انا راعي ابل ارعاى ابلي في الننهر ثم انام في الليل
رجل باديه اقرأ قليل واكتب حبه حبه علمي ع قد عقلي بارك الله فيك
لكن عندي فتوى قديمة للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
عزيزي اليك الفتوى هل انا غلطان والله يعلم بالنوايا جزاك الله خيراً
عفواً نص الفتوى
ما حكم إطلاق هذه الألقاب على رؤساء ووزراء الدول
( صاحب الجلالة – جلالة ( الملك أو الرئيس ) – المعظم ) ؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد:
فقد سئل مثل هذا السؤال المحقق الشيخ العثيمين:
هل يصح أن يقال لبعض الوجهاء هذه الألفاظ : ”
جلاله ” ، ” صاحب الجلالة ” ، ” صاحب السمو
” …؟
فأجاب:
” لا بأس بها إذا كان من قيلت فيه أهلا لذلك ، ولم
يخش منه الترفع والإعجاب بالنفس “.
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” 3/69 .