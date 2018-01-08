حساب المواطن يوضح حقيقة احتساب بدل غلاء المعيشة مع الدخل

عادل الحربي(صدى):

أكد حساب المواطن، أن بدل غلاء المعيشة الذي أقره خادم الحرمين الشريفين ” حفظه الله ” ، يعد دعم منفصل ويصرف من الجهات المختصة، وليس له تأثير على حساب المواطن المستمر كما خطط له سابقاً.

جاء ذلك في رده عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ، على سؤال لأحد المواطنين بشأن احتساب البدل من ضمن الدخل.

وقالت خدمة عملاء حساب المواطن في ردها : ” استاذي الكريم ، بدل غلاء المعيشة دعم منفصل ويصرف من الجهات المختصة وليس له تأثير على حساب المواطن المستمر كما خطط له سابقاً ، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً “.