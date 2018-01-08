أخطار تعارض الأدوية مع الأطعمة

متابعات(صدى):

يتعارض عددا من الأدوية والأطعمة مع بعضها البعض، مما يؤثر على فقدان الأدوية لمفعولها، فمثلا المضادات الحيوية إذا تم تناولها مع الحليب أو الزبادي تفقد مفعولها، وكذلك أقراص الحديد تفقد فعاليتها وتصبح عديمة الفائدة في حالة تناولها مع القهوة أو الشاي أو أي منبهات أخرى .

ويؤدي الجمع بين الفلافونويد الموجود في الفواكه الحمضية والمسكنات كالأسبرين، إلى زيادة سرعة ضربات القلب.

وإذا تم تناول الكورتيزون مع الفول السوداني أو رقائق البطاطس يفقد مفعوله ولا يؤدي الغرض المرجو منه كما يتسبب في إصابة الشخص بحرقة في المعدة.

تناول مسيلات الدم مع الأطعمة الغنية بفيتامين k مثل البروكلي والسبانخ أو الخس يحدث تأثيرات مضادة لمسيلات الدم وقد يؤدي في بعض الحالات إلى حدوث جلطات.