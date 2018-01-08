العدل تعلن خدماتها الإلكترونية الـ 10 الأكثر استخداما في ديسمبر

نايف السالم(صدى):

بيَنت وزارة العدل، خدماتها الإلكترونية الـ10 الأكثر استخداماً خلال شهر ديسمبر الماضي، ويأتي على رأسها الاستعلام عن معاملة، والتقديم على طلب الدعوى الإلكترونية، بالإضافة إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية.

وأضافت الوزارة، أن من ضمن الخدمات العشر، تقديم طلب للدوائر الإنهائية، وبرنامج المواريث، والاستعلام عن وكالة، وكذلك تسجيل وكالة، والاستعلام عن بيانات قضية، وأيضاً الاستعلام المحامين، والاستعلام عن موعد قضية.

كما أشارت الوزارة، إلى أنه بلغ زوار موقعها الإلكتروني الشهر الماضي 385377 زائر، و138521 مستخدم لخدماتها الإلكترونية.