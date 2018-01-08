محكمة تبوك تلغى صك للدولة بمساحة 250 ألف م

محمود البلوي(صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف في منطقة تبوك، إلغاء صكا صادرا، على أرض مملوكة للدولة، تبلغ مساحتها 250 ألف متر مربع.

وألغت المحكمة صك الأرض التي اعتمدت كتابة العدل في إخراجها على أمر مباشر؛ مما يخالف الأوامر والتعليمات التي صدرت، لما فيها من تحقيق المصلحة، وحفظ الممتلكات العامة، وذلك أثناء مراجعتها لما صدر من صكوك عقارية غير نظامية.

ووجه الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بإلغاء صكوك تقارب مساحتها 600 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، على مدى السنوات الثلاث الماضية.