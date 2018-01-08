رسوم دراسة الفصل الثاني في جامعة الملك فيصل

نايف السالم(صدى):

أعلن عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد الفريدان، عن رسوم الدراسة، الخاصة ببرنامج الدبلوم التأهيلي لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع للفصل الثاني، مشيراً إلى أنها ستكون 350 ريالاً، لكل ساعة دراسية.

وأوضح ” الفريدان ” ، أن إجمالي عدد الفصول الدراسية 5 فصول، بمجموع 85 ساعة لكل برنامج، لافتاً إلى أن الجامعة فتحت بوابتها الإلكترونية للمتقدمين ابتداء من أمس وحتى الثانية من بعد ظهر الخميس المقبل.

وأكد أن الجامعة تقارب بين المتقدمين والمتقدمات إلكترونياً على حسب الأعداد التي حددتها الجامعة، وذلك حسب النسبة الموزونة.