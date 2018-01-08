منذ 1995.. قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط

طلال الضوي(صدى):

نظم مركز ” دراسات ” البحريني، اليوم الاثنين، ندوة حول سياسات قطر التخريبية بمنطقة الشرق الأوسط تحت عنوان ” قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط ” في المنامة، بمشاركة نخبة مميزة من الأكاديميين والدبوماسيين والإعلاميين.

وسلطت الندوة الضوء على تاريخ قطر في دعم الإرهاب منذ عام 1995 مرورًا بتوقيعها اتفاق الرياض في 2014، حتي تزايدت أعمالها الإرهابية في الفترة الأخيرة.

كما ناقشت الندوة أمن الخليج العربي والسيناريوهات المستقبلبة للسياسة العدائية لقطر، مستعرضه نماذج عربية للتورط القطري في زعزعة الاستقرار الخليجي والعربي.