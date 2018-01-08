الكمية المناسبة من الأملاح للطفل في الطعام

علي القحطاني (صدى):

تساعد الأملاح في المحافظة على توازن السوائل ووظائف القلب ونبضات الأعصاب، ولكن ياخذ في الاعتبار أن الاستهلاك الزائد، يزيد من خطورة الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية للطفل.

يذكر أن الملح يتكون من صوديوم بنسبة 40% والكلوريد 60% .

أوضحت جمعية القلب الأمريكية أن الطفل في عمر سنة إلى ثلاث سنوات يحتاج إلى 1000 ملغ يوميا أما في عمر الرابعة سنوات إلى الثامنة يحتاج إلى 1200 ملغ من الصوديوم.

وأشارت إلى أضرار الملح الزائد منها السمنة المفرطة وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والأوعية الدموية ، وينصح الأمهات بمراقبة كميات الملح التي يتناولها الطفل، نظرا لوجود العديد من الأطعمة المليئة بالملح مثل اللحوم المصنعة والأطعمة المجمدة والوجبات السريعة والمخبوزات الجاهزة والبيتزا والبطاطس المقلية.