رغم التوطين.. القطاع الخاص يستوعب 18 ألف سعودي فقط خلال العام الماضي

نايف السالم(صدى):

أوضح تقرير لشركة ” ستراتيجك جيرز ” ، أن هناك ما يقرب من 110 آلاف وظيف شاغرة في القطاع الخاص بالمملكة لا يشغلها سعوديون، رغم خروج عدد 128 ألف عامل وافد من تلك الوظائف.

وبيَن التقرير، أن نسبة عدد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص زاد بمقدار 18 ألف مشتغل فقط، منهم 60 % إناث، مشيراً إلى أن قطاع التشييد والبناء خرج منه 76 ألف مشتغل وافد، إلا أنه لم ينضم إليه سوى 3 آلاف سعودي فقط جميعهم من الإناث.

وعلى جانب آخر، أوضح التقرير، نسب البطالة في المملكة، مؤكدأ أن المنطقة الشرقية وصلت النسبة فيها إلى 6.6 %، وتعتبر أقل النسب في البطالة، و بلغت المعدلات في مناطق المدينة المنورة، والباحة، والجوف، الأعلى على مستوى المملكة، بمتوسط 24 %، ويقل في منطقتي نجران وعسير إلى 9 %.

وتأثرت معدلات البطالة بالتباطؤ الاقتصادي الأخير في المملكة، نتيجة انخفاض أسعار النفط منذ عام 2015، حيث بدأ معدل البطالة بالارتفاع ليستقر عند 12.8 % منذ الربع الثاني من عام 2017.

ومن ثم استقر المعدل عند الربع الثالث، نتيجة إلى الجهود الحثيثة لعكس النتائج المتزايدة لمعدل البطالة والوصول به إلى مستهدف برنامج التحول الوطني 2020 أي بنسبة 9 %.