فرع وزارة النقل بجازان يشرع بتنفيذ الحواجز والمصدات بطرق فيفاء
شرع فرع وزارة النقل بمنطقة جازان أمس, في تنفيذ مشروع أعمال مصدات وحواجز خرسانية بطرق محافظة فيفاء ” 12 – 8 – 20 – السربة ” , وذلك بهدف رفع مستوى السلامة لمستخدمي الطرق.
وأوضح مدير عام النقل بمنطقة جازان المهندس محمد بن أحمد الحازمي, أن أعمال المصدات والحواجز الخرسانية بدأت من قبل المقاول بالمواقع التي تشكل خطراً على سالكي الطرق, حيث بدأت الأعمال بطريق عقبة 12, ومن ثم تتواصل الأعمال ببقية الطرق المعتمدة ضمن المشروع.
وأكد الحازمي حرص الوزارة على تحقيق المواصفات والتقيد بوسائل السلامة في تنفيذ المشروعات للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 4 ساعات
العلة في التضاريس الجبلية
شديدة الوعورة والإنحدار
مثل فيفاء وطريق وادي لجب بالريث
والصهاليل والجبل الأسود وادي دفا فيفاء الدائر
عند هطول الأمطار تتساقط عدة صخور كثيفة
فجأة دون سابق إنذار تتساقط
ع السكك الزفلت مما يشكل خطورة ع حياة
قائدي المركبات بل تتسبب بشلل تام في حركة السير
وقد حدثت كثير من القصص والمآسي لكثير من الأسر
بل البعض هوت وانحدرت بهم عجلات السيارات الى اماكن سحيقة
وما العائلة التي هوت بهم في مكان سحيق
في خط الدائر الاسبوع الماضي عنا ببعيد
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بمعنى هذة الأماكن من ذهب اليها يا ولدي مفقود يا ولدي مفقود مفقود مفقود