رغم السرية التامة.. الأهلي يسعى لاستقطاب ظهيري جنب ولاعب محور

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن سعي مدرب الأهلي سيرغي ريبروف، للحصول على ظهيري جنب، ولا عب محور كعناصر محلية، خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر وسط السرية التامة التي أحاط بها الأهلي تحركاته التعاقدية، إن ” ريبروف ” أبدى اهتمام كبير باستقطاب لاعب محور محلي، في حالة عدم القدرة على التعاقد مع لاعب أجنبي ثان بجانب مؤمن زكريا.

وكان الأهلي ضم لاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا الأيام الماضية إلى صفوفه، بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، معلنًا في الوقت ذاته عن انتقال محمد عبد الشافي إلى الفتح.