رغم السرية التامة.. الأهلي يسعى لاستقطاب ظهيري جنب ولاعب محور
كشفت مصادر عن سعي مدرب الأهلي سيرغي ريبروف، للحصول على ظهيري جنب، ولا عب محور كعناصر محلية، خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر وسط السرية التامة التي أحاط بها الأهلي تحركاته التعاقدية، إن ” ريبروف ” أبدى اهتمام كبير باستقطاب لاعب محور محلي، في حالة عدم القدرة على التعاقد مع لاعب أجنبي ثان بجانب مؤمن زكريا.
وكان الأهلي ضم لاعب الأهلي المصري مؤمن زكريا الأيام الماضية إلى صفوفه، بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر، معلنًا في الوقت ذاته عن انتقال محمد عبد الشافي إلى الفتح.
شاهر ساهر[ عدد التعليقات: 485 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اذا صحت الاحيار هذه فعلى السباك
هذا الرحيل وفورا من النادي
الفريق محتاج راس حربه هداف في مستوى السومه وقلب دفاع لكثرة اصابات
معتز وعدم ثبات ال فتيل على مستوى واحد استغرب الاستغناء عن شيفو والفريق في حاجته
ولماذا لايلعب احمد الزين وفتاح والعمري والموشر كاساسين وياخذوا الفرصة بدل من وضعهم
في الاحتياط