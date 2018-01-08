بالصور.. ” الشارقة ” تطلق أول صراف آلي لأصحاب الهمم

عادل الحربي(صدى):

طرح مصرف الشارقة الإسلامي، أول جهاز صراف آلي في الشرق الأوسط يخدم فئتين من أصحاب الهمم ” الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية “.

ويتيح الصراف الآلي الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، 4 خدمات أساسية تتناسب مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي السحب النقدي والاستفسار عن الرصيد، وإصدار كشف الحساب المصغر، وتغيير رقم التعريف الشخصي، بالإضافة إلى تقديم كافة خدمات الصيرفة الاعتيادية للأشخاص من غير ذوي الإعاقة مثل ” السحب النقدي ودفع فواتير الخدمات والتبرعات “.

ويتميز الصراف الآلي الجديد الذي تم تنصيبه في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بتزويده بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمات الصيرفة الإلكترونية للفئات المذكورة بسهولة واستقلالية دون الحاجة إلى المساعد.