” العمل” تكشف عن حالات العجز المؤقت المشمولة ببدل الغلاء

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، شمول حالات العجز المؤقت ببدل غلاء المعيشة، فيما لن يحصل عليه المستفيدون من المساعدات المقطوعة، بدون معاش الضمان الاجتماعي.

وتسجل قيمة المساعدات المقطوعة 30 ألف ريال بحد أقصى، في حين يبلغ متوسط المستفيدين منها شهريًا 30-35 ألفا، يصرف لهم 400 مليون ريال.

ويستثنى منها مستفيدو الرعاية في التأهيل الشامل، الذين يحصلون على مساعدات سنوية تتراوح بين 4-20 ألف ريال، حسب درجه الإعاقة.

ويبلغ البدل المصروف لمستفيدي الضمان 500 ريال شهريًا، حسب الأوامر الملكية.

وحددت الوزارة أن صرف الأعانة لمرضى الصرع مرهون، بأن تكون الحالة مزمنة، ولم يجدي معها علاج، أما عن مرضى القلب، فأن وظيفة القلب هي الحكم في استحقاق الإعانة، كما أن الضوابط لا تنطبق على من يعاني من ضعفا في البصر.