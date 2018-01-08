 الإسكان : بدء تصحيح أوضاع المتقدمين لمشروع الإسكان بالمدينة المنورة

عادل الحربي(صدى):

شرعت وزارة الإسكان في بدء تصحيح أوضاع المتقدمين لمشروع الإسكان بالمدينة المنورة، وأكدت على أن العمل يجري حاليا لتحديث بيانات الموقع والمستفيدين بشكل كامل.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية تعديل الرغبات عن طريق الموقع الإلكتروني للحساب. ونبهت إلى بدء استقطاع الأقساط بعد توقيع العقود، حيث يظل المنتج باسم الوزارة إلا أن يتم الانتهاء من سداد الأقساط المستحقة؛ حيث يشتط على المستفيد سداد 15% من قيمة المنتج عن الاتفاق.

وأوضحت الوزارة إلى وجود دعم للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود ومعدومي الدخل بنسبة 100%.