أمير مكة يطالب بتطوير خدمات الاتصالات للمواطنين

عادل الحربي(صدى):

أعلن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية، وإحداث نقلة نوعية؛ للارتقاء بالخدمات الإلكترونية في مدن ومحافظات المنطقة.

ونوه “الفيصل”، بأهمية توفير خدمات اتصالات متطورة للمواطنين والمقيمين؛ لمواكبة النقلات التقنية التي تشهدها العالم، وتلبية احتياجات المواطنين في جميع مدن ومناطق المملكة.

وتأتي تلك التوجيهات أثناء لقاء المهندس عبدالله بن عامر السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور عبد العزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.