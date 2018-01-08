الصنيع ” يوضح أسباب انفعال ” كهربا ” .. ويؤكد : لاعب محترم

نواف السالم(صدى):

صرَح حمد الصنيع، رئيس نادي اتحاد جدة، بأن اللاعب المصري محمود عبدالمنعم الشهير بـ ” كهربا “، لم يقصد الإساءة للنادي أو للجمهور، مشيراً إلى أن ما قاله تم تفسيره بالخطأ من قبل الإعلام.

وأشار ” صنيع “، إلى أن ” كهربا ” كان يقول في المقطع ” على راسي، من عيوني ” بانفعال وغضب، لكن بالنهاية لم يتجاوز بأي لفظ خارجي، مؤكداً أنه لو تجاوز كان سيبادر أحد ويطالبه بالسكوت.

جاء ذلك في تصريحات لرئيس النادي، عقب الفوز على نادي الكوكب بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الأحد، حيث أكد أن ” كهربا ” يمر بفترة تراجع فني، لذلك فهو عليه ضغط كبير لإعادة مستواه مرة ثانية، قائلاً: ” هو واحد من أهم الأدوات، التي تحمل الفريق للبطولات، وقد ساهم مع زملائه، الموسم الماضي، في تحقيق بطولة، ويتمنى أن يكرر الإنجاز هذا الموسم “.

وتابع: ” كهربا بكل تأكيد لاعب كبير، ولديه إمكانيات كبيرة، وقادر على أن يمنح الفريق الأفضل، وأعتبر أن أداءه اليوم، بداية العودة لمستوياته، التي نأمل أن تُكلل مع مجهودات زملائه بشيء يستحقونه “.

وأضاف: ” أؤكد أن كهربا لاعب مؤدب ومحترم ومحترف، وإذا هبط مستواه، فهذه ليست إساءة، وعليه أن يجتهد، حتى يعود لمستواه مرة ثانية “.