ارتفاع معدل خفض الانتاج النفطي إلى 128%

عادل الحربي (صدى):

أكد تقرير اقتصادي على ارتفاع نسبة التزام ” أوبك ” والمنتجين خارجها باتفاق خفض الإنتاج إلى 128% في ديسمبر الماضي مقابل 125% في الشهر السابق له.

وأشار التقرير إلى استمرار خفض الدول الخليجية لانتاجها عن المقرر، حيث تضخ كلًا من المملكة والإمارات والكويت كميات أقل من المقرر لها وفقًا للاتفاق.

وأوضح أن الأسعار ما زالت في أعلى مستوياتها منذ عام 2015 في ظل خفض الضخ، لافتًا إلى استقرار خام برنت عند 67.7 دولار للبرميل خلال تعاملات أمس نتيجة لتراجع المخزونات وزيادة الطلب.