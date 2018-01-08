العسكريون يقدمون الشكر لخادم الحرمين على مكافأة ” الصفوف الأمامية “

علي القحطاني(صدى):

قال قائد حرس حدود منطقة جازان، اللواء محيا العتيبي، أن الأمر الملكي بصرف مكافأة 5000 ريال للعسكريين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية بالحد الجنوبي، هو دليل على الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة.

وقد عبر عددا من العسكريين في الصفوف الأمامية عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – عن هذا الأمر الملكي الكريم.

وقال العريف إسماعيل أحمد الحكمي، ” نشكر حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على هذه المكرمة التي أسعدتنا كثير، وغير مستغرب من دولتنا؛ فقد عودتنا على إحساسها وقربها الدائم من جنود الوطن “.