ندرة المتبرعين تسيطر على “زراعة الكلى” وتحذيرات من شراء الأعضاء

عادل الحربي(صدى):

أعلن الدكتور فيصل شاهين، مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، أن عدد عمليات زراعة الكلى بالمملكة خلال عام 2016 بلغ 797 حالة، منها 672 متبرعين أحياء، و125 كلية من متبرعين متوفين دماغيا، بإجمال مجموع عمليات زراعة الكلى 10569.

وأكد ” شاهين ” ندرة المتبرعين، مما يدفع المرضى للسفر إلى الخارج، والتعرض لمخاطر العمليات العشوائية.

وحذر مدير المركز، المرضى من شراء الأعضاء في الخارج، حيث يعرض المريض والمتبرع نفسه للاستغلال، مشيرا أن المملكة خالية تماما من تلك الممارسات التجارية الغير مشروعة.