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” هوساوي ” لم يحدد مصيره مع نادي النصر

” هوساوي ” لم يحدد مصيره مع نادي النصر
نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر، أن اللاعب الدولي عمر هوساوي مدافع فريق النصر، لم يحدد بعد ما إذا كان سيجدد عقده مع النادي أم لا.

وكان رئيس النادي قد عقد اجتماعاً مساء أمس، مع بعد انتهاء تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مع اللاعب ووكيله نواف المهدي، للتفاوض حول الأمر.

يذكر أن اللاعب هوساوي، قد جدد عقده لمدة أربعة أعوام مقابل ٢٠ مليونًا، بواقع خمسة ملايين ريال، في العام الواحد عام 2014.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 دقيقة

انا مع رحيله بسبب المستويات المتدنية الي يقدمها وكذالك لكبر سنة
واعطأ الفرصة للاعب المنتخب السعودي الالومبي عبدالاله العمري ليكون مكانه

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