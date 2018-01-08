قبل انتقاله للفتح.. عبد الشافي: شعرت أن الأهلي كان بيتي

ماجد محمد(صدى):

وجه لاعب الأهلي، محمد عبد الشافي، الشكر إلى إدارة النادي، واللاعبين، والجماهير، وذلك بعد أتمام صفقة انتقاله إلى الفتح.

وقال ” عبد الشافي ” إنه يدين بالشكر إلى كل من قدم له الدعم خلال فترة احترافه بصفوف الأهلي، مؤكدًا على أنه يفخر بارتدائه لقميص الأهلي على مدار عامين ونصف.

وأشار إلى أنه كان يشعر أنه في بيته منذ اليوم الأول، قائلًا إن العمل كان ممتع مع لاعبي الأهلي.

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع الفتح لانتقال عبد الشافي إلى صفوف الأخير بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر.