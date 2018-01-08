هيئة السياحة تؤهل مدربين لمهام التفتيش والرقابة على المنشآت السياحية

علي القحطاني (صدى):

نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، دورة تدريبية لتأهيل عدد من مفتشي الهيئة كمدربين، ضمن برنامج ” تطوير وتأهيل مفتشي الهيئة” للترخيص والتصنيف والرقابة على الأنشطة السياحية، وذلك بفندق تيارا في الرياض الاسبوع الماضي.

وأوضح مدير عام إدارة التراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عمر المبارك ، أن الهيئة تسعى من خلال برنامج ” تطوير وتأهيل مفتشي الهيئة” إلى تعزيز المعارف والمهارات لكوادرها في أقسام التراخيص بفروع الهيئة في مناطق المملكة، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة من خلال دورها الإشرافي الأصيل في الترخيص والتصنيف والرقابة الميدانية تنفيذاً لنصوص وأحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية وأدلة الإجراءات المعتمدة.

وأشار المبارك إلى أن الهدف من البرنامج هو تدريب المشاركين بشكل عملي وتطبيقي على إدارة العملية التدريبية، والتعامل مع أنماط وتفضيلات المتدربين، والتعامل مع الضغوط أثناء تقديم البرامج التدريبية، وإثراء خبرات ومعارف المشاركين حول التعامل مع المواقف الصعبة والطارئة والمفاجئة التي قد تحدث أثناء إدارة وتنفيذ عمليات التدريب وتنمية قدراتهم على التعامل معها من خلال إكسابهم مهارات عملية تطبيقية ذات فاعلية وكفاءة .

يذكر أن الدورة التدريبية التي أقيمت في الرياض بعنوان (تدريب المدربين) لتأهيل عدد من المفتشين كمدربين في مجال الترخيص والتصنيف والرقابة على الانشطة السياحية التي ترخصها الهيئة ضمن برنامج “تطوير وتأهيل مفتشي الهيئة ” ، تضمنت تنمية المعارف والاتجاهات و المهارات و الخبرات الأساسية اللازمة التي تمكن المشارك من القيام بعمليات التدريب بكفاءة وفاعلية .