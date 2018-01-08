المملكة تنظم بطولة عالمية.. وتترقب قرار الفيفا النهائي

نواف السالم(صدى):

تدرس الهيئة العامة للرياضة، تنظيم بطولات ضمن مسابقات الاتحاد الدولي الكرة القدم، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم.

وكشفت مصادر أنه تم طرح الأمر على رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض، وأبدت الهيئة والاتحاد رغبتهما في أن تنظم إحد بطولات الفيفا، خلال عامي 2021، و 2023، على مستوى الفئات السنية للمنتخبات، مثل التي نظمتها المملكة، في أعوام مضت.

وينتظر الاتحاد قرار الفيفا النهائي، بعد الاطلاع على الملف السعودي المتوقع تقديمه في الفترة المقبلة.