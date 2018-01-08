بالفيديو.. القبض على أحد اللصوص المعتدين على بنجلاديشي بمحطة بنزين في القريات
فور ورود بلاغ إلى مركز شرطة المطار بالقريات من وافد أسيوي، يفيد بالاعتداء عليه من قبل 3 لصوص، استطاعت الأجهزة الأمنية بمنطقة الجوف، أن تضبط أحد المشاركين في الاعتداء على العامل.
ووقعت الحادثة في محطة بنزين بمحافظة القريات، وقام المشاركين بسرقة مبلغ مالي من عامل بنجلاديشي أثناء قيامه بتعبئة مركبتهم.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الجوف المقدم يزيد النومس، أن شعبة التحريات كثفت جهودها وتم التعرف على الأشخاص وضبط أحدهم، مبيناً أنه مواطن في العقد الثاني من عمره وما زال العمل جارياً للتوصل لباقي الجناة.
سيف[ عدد التعليقات: 4872 ] نشر منذ 3 ساعات
السيف الاجرب .
سيف[ عدد التعليقات: 4872 ] نشر منذ 3 ساعات
السيف الاجرب الاجرب الاجرب هههههههه.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2747 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدوله اعزها الله لم تقصر معك
امن وامان في عزها
ولللي ما يربونه اهله
عز الله يربيه سيدي ولي امرنا سلمان آل سعود المعظم حفظه الله ورعاهـ
حساب المواطن اعطتكم
مكافأة طلاب زيادهـ اعطتكم نظام السعودة طبق رغم انوف الحاقدين
اسطوانة الغاز زاد سعر ريال فقط؟؟
وجاي بلطجة تنهب وتسرق
ع شان تدشر وتعربد بالسيارة يمين وشمال
انت وباقي الدشير المها يطين وياك
انتم ايش
انتم بلا ضمير ولا اخلاق ولا وطنية
انتم بلا إحساس
وين حنا تفكر نفسك فيه
الحمدلله ع نعمة العقل والرزانه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8004 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو عليكم يا حماة الوطن …….. أدبو السرسرية كلاب الشوارع ويا ليت يسجنو ويغرمو وبعدها على الجبهه
لمدة اسبوع