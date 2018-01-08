بالفيديو.. القبض على أحد اللصوص المعتدين على بنجلاديشي بمحطة بنزين في القريات

علي العنزي(صدى):

فور ورود بلاغ إلى مركز شرطة المطار بالقريات من وافد أسيوي، يفيد بالاعتداء عليه من قبل 3 لصوص، استطاعت الأجهزة الأمنية بمنطقة الجوف، أن تضبط أحد المشاركين في الاعتداء على العامل.

ووقعت الحادثة في محطة بنزين بمحافظة القريات، وقام المشاركين بسرقة مبلغ مالي من عامل بنجلاديشي أثناء قيامه بتعبئة مركبتهم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الجوف المقدم يزيد النومس، أن شعبة التحريات كثفت جهودها وتم التعرف على الأشخاص وضبط أحدهم، مبيناً أنه مواطن في العقد الثاني من عمره وما زال العمل جارياً للتوصل لباقي الجناة.