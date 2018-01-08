قطر تنسق مع إيران اقتصاديا وسياحيا
يستمر التعاون القطري- الإيراني على الصعد الاقتصادية والسياحية، ما دفع #الدوحة إلى دعم النظام في #طهران رغم الاحتجاجات والتظاهرات المنتشرة في المدن الإيرانية.
وبين قطر وإيران خط تنسيق دائم، رغم الأزمات التي يعيشها البلدان، فجزيرة كيش الإيرانية تحولت من منطقة سياحية إلى منتجع شهر عسل اقتصادي بين الدولتين، حيث اجتمع وفدان من #إيران وقطر لإجراء محادثات حول سبل تعزيز العلاقات السياحية بين الجانبين.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين الإيرانيين في قطاع السياحة مع وفد رسمي قطري، وبحث المشاركون سبل تعزيز التعاون بين الخطوط القطرية وشركات الطيران الإيرانية.
الوفد القطري استكشف البنى التحتية لمطار كيش، وكذلك الشروط المطلوبة لاستضافة رحلات الخطوط القطرية.
ومن المتوقع أن يزور رئيس جمعية أصحاب الفنادق في قطر الجزيرة قريباً بدعوة رسمية من المسؤولين الإيرانيين.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههههههههههه
فهد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 ساعات
اعتقد جزيرة كيش السياحية اقرب ماتكون للإمارات
مقلب[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 ساعات
اهل العقول في راحه واي سياحه تتكلم عناها مجرد حكومات تركت بلادها ملاجى للارهابيين واي اقتصاد تتكلم عنه فلوسكم ماهي لكم ولا لشعبوكم المحتاجه انها للارهابيين قبل ماتتصرف في فلوس الشعب المستحق خذا رأي الارهابيين نسئل الله ان يعجل في نهايتكم ليرتاح العالم منكم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8004 ] نشر منذ 2 ساعتين
حكومة قطر اخت شريفة وشريفة نفسها انتهت سلطتهم