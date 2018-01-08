روح شريرة تسيطر على امرأة ورعب بين متابعي مواقع التواصل
أثارت صورة لسيدة غريبة ظهرت بعيون حمراء مخيفة خلال تواجدها بنادي كاريوكي في مدينة بروبولينجو بإندونيسيا ، حالة من الرعب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي .
وكانت قد التقطت الصورة المرعبة بعد أن نفذت الشرطة غارة على نادي كاريوكي تبدو أنها روح شرير تسيطر على امرأة ، وبعرض الصورة على خبير الظواهر الخارقة اعتقد أن روح شريرة لمصاص دماء تسيطر على السيدة.
ومن جانبه قال رئيس الشرطة بمدينة بروبولينجو ، إنه تم إخفاء وجوه زبائن المكان عندما التقطت الصور، أما بالنسبة للعيون الحمراء، فقد يكون سببها فلاش الكاميرا، مشيرا أنه يأمل أن يتوقف الجمهور عن نشر تفاصيل غريبة عن الصورة.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1149 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه ” وبعرض الصورة على خبير الظواهر الخارقة اعتقد أن روح شريرة لمصاص دماء تسيطر على السيدة ”
روح شريرة لمصاص دماء تسيطر على السيدة !!!!؟؟؟ هههههههه أصحاب العقول فى راحة