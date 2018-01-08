روح شريرة تسيطر على امرأة ورعب بين متابعي مواقع التواصل

جاكرتا(صدى):

أثارت صورة لسيدة غريبة ظهرت بعيون حمراء مخيفة خلال تواجدها بنادي كاريوكي في مدينة بروبولينجو بإندونيسيا ، حالة من الرعب بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي .

وكانت قد التقطت الصورة المرعبة بعد أن نفذت الشرطة غارة على نادي كاريوكي تبدو أنها روح شرير تسيطر على امرأة ، وبعرض الصورة على خبير الظواهر الخارقة اعتقد أن روح شريرة لمصاص دماء تسيطر على السيدة.

ومن جانبه قال رئيس الشرطة بمدينة بروبولينجو ، إنه تم إخفاء وجوه زبائن المكان عندما التقطت الصور، أما بالنسبة للعيون الحمراء، فقد يكون سببها فلاش الكاميرا، مشيرا أنه يأمل أن يتوقف الجمهور عن نشر تفاصيل غريبة عن الصورة.