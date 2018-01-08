خبراء يكشفون عن قيمة سهم ” أرامكو ” بعد الطرح
كشف خبراء أن طرح الـ 5 % من أرامكو المقرر أن يتم خلال العام الجاري من المتوقع أن يرفع القيمة السوقية للبورصات العالمية بنحو 2.5 إلى 3 تريليون دولار، بما يعادل نحو 3.6-4%، لتمثل 3.5% تقريبًا من البورصات العالمية مجتمعة.
وتوقع الخبراء في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن تتراوح القيمة السوقية للسهم الواحد لشركة أرامكو ما بين 10-12.50 دولار، بما يعادل 37.50 ريال إلى 47 ريالًا.
وكانت المملكة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تغيير صفة شركة أرامكو لتصبح شركة مساهمة مشتركة في بداية السنة الحالية تمهيدًا لطرح 5%.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 5 ساعات
اللهم احفظ امير الرؤية 20/ 30
في العصر الحديث
سيدي ولي العهد المعظم الأمير محمد بن سلمان آل سعود
سر بنا يا سيدي العظيم سر بنا ايها الأمير المطموح الشاب الواعد
سر بنا الى دروب الخير والتنمية والرقي والحضارهـ المدنية المعاصرهـ
سر بنا ونحن معك قلباً وقالباُ
رغم انوف الحاقدين والمتشددين
زائر[ عدد التعليقات: 1059 ] نشر منذ 4 ساعات
من باع ارضه اليوم سيبيع عرضه غدا مثل معروف يضرب في من تخلي عن عزه وكرامته وارتهن للاعداء .
ابو يزن[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 4 ساعات
أجل انتبه على نفسك تبيع ارضك وعرضك
الروقي[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 4 ساعات
مااشترينا ارامكوا كامله الا في عهد فهد …
وهالحين بنرجع اجانب شركاء في حلالنا. علة وفقعت تسبد اذا الواحد شريك لك في حلالك يتحكم فيك ويامر وينهى بعد …
وخلاص بنندمر وخبراء اقتصاديين قالوا انه خطأ كبير جدا بيع اسهم ارامكوا وسيضر البلد حاضرا او مستقبلا
الحيزبون[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
واحد قالي ان بيع شركة ارامكو كانك تبيع النقط الي تحت الارض والمفروض يبقى للاجيال القادمه
مدري صادق ولا لا
لكن ما اقول الله يجعله خير
قال تعالى :
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2766 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا عزيزي المحترم يا سيدي الكريم من قال لك أرامكو للبيع؟؟
أرامكو ليست للبيع،انما هي خصخصة جزئية معروفة الأبعاد والرؤية،