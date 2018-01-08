خبراء يكشفون عن قيمة سهم ” أرامكو ” بعد الطرح

علي القحطاني (صدى):

كشف خبراء أن طرح الـ 5 % من أرامكو المقرر أن يتم خلال العام الجاري من المتوقع أن يرفع القيمة السوقية للبورصات العالمية بنحو 2.5 إلى 3 تريليون دولار، بما يعادل نحو 3.6-4%، لتمثل 3.5% تقريبًا من البورصات العالمية مجتمعة.

وتوقع الخبراء في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن تتراوح القيمة السوقية للسهم الواحد لشركة أرامكو ما بين 10-12.50 دولار، بما يعادل 37.50 ريال إلى 47 ريالًا.

وكانت المملكة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تغيير صفة شركة أرامكو لتصبح شركة مساهمة مشتركة في بداية السنة الحالية تمهيدًا لطرح 5%.