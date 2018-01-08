” حساب المواطن ” يعلن خروج شرائح من الاستحقاق بعد عودة العلاوة للموظفين

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن مفاجأة أن هناك شرائح ستخرج من دائرة الاستحقاق، وذلك بعد تطبيق العلاوة السنوية، مشيراً إلى أن هناك تغيرات ستطرأ على البرنامج ليتمكن من رصد ثروة المواطن، وعدم الاعتماد على كامل الدخل الشهري.

وأوضح مدير برنامج حساب المواطن علي راجحي، إن عودة العلاوة السنوية إلى الموظفين ستخرج عددا من شرائح المجتمع من دائرة استحقاق دعم البرنامج.

ولفت راجحي أن البرنامج يتحمل نسبة استهلاك المواطن للوقود 91، مشيرا إلى أن الوقود 95 لا يدخل ضمن حسابات دعم البرنامج، كون 80 % من نسبة استهلاك الوقود بالمملكة من فئة اللون الأخضر.

وقال راجحي، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتجه إلى ضم كل البرامج الاجتماعية من دعم الضمان، وذوي الإعاقة، وغيرهم إلى الحساب، ليتم صرف المعونات عبر برنامج موحد.