وزارة المالية تعلن موعد صرف الرواتب للشهر الجاري
أعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف راتب الشهر الجاري، مؤكدة أنه سيتم صرفه يوم الأحد 28 يناير الجاري.
ونشرت الوزارة، جدول مواعيد صرف الرواتب لعام 2018، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، الذي أظهر أن يوم 27 يناير سيوافق يوم سبت في الأسبوع أي سيكون أجازة؛ لذا سيتم صرف الرواتب يوم الأحد بدلاً منه.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، مجموعة من الأوامر الملكية، ومنها توحيد مواعيد صروف الرواتب لكافة العاملين في المملكة، لتكون يوم 27 من كل شهر ميلادي.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2728 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحمدلله ع كل حال
شكراًسيدي ومولاي سلمان آل سعود المعظم
شكراً سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود المعظم
الف الف شكر
فهد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 32 دقيقة
اول بالهجري والعام بالابراج والسنة بالميلادي تتوقعون بعد سنة بأي تاريخ
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2728 ] نشر منذ 25 دقيقة
اخوي فهد يا الحبيب إنت ويش جالس تكتب فيه
استهدي بالله يارجل
هذا قرار ولي امرنا الملك سلمان آل سعود المعظم حفظه الله
هل لديك اعتراض ؟؟؟
احمدالله ع نعمة الأمن والأمان
واكتب سمعاً وطاعة ولاة امورنا
كان زمان[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 17 دقيقة
صدقت يا أخ فهد ….