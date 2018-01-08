وزارة المالية تعلن موعد صرف الرواتب للشهر الجاري

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة المالية، عن موعد صرف راتب الشهر الجاري، مؤكدة أنه سيتم صرفه يوم الأحد 28 يناير الجاري.

ونشرت الوزارة، جدول مواعيد صرف الرواتب لعام 2018، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، الذي أظهر أن يوم 27 يناير سيوافق يوم سبت في الأسبوع أي سيكون أجازة؛ لذا سيتم صرف الرواتب يوم الأحد بدلاً منه.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، مجموعة من الأوامر الملكية، ومنها توحيد مواعيد صروف الرواتب لكافة العاملين في المملكة، لتكون يوم 27 من كل شهر ميلادي.