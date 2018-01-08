” التفاح بالقرفة ” مزيج لايمكنك الاستغناء عنه

متابعات(صدى):

كثيرا ما نبحث عن مشروب ساخن لمقاومة برد الشتاء، وفي نفس الوقت يحرص البعض على بعض المشروبات التي لا تؤدي لزيادة في الوزن، وفي نفس الوقت لها طعم رائع، وكل هذا يتوفر في مشروب مزيج التفاح والقرفة معا.

أكد استشاريون التغذية أن مشروب التفاح بالقرفة له فوائد عديدة ،فهو يساعد على سد الشهية وتخسيس الوزن ،وتحمل برودة الجو ،حيث يحتوي على سعرات حرارية قليلة وفى الوقت نفسه يساعد على ضبط الكولسترول لغنى القرفة والتفاح بالعديد من مضادات الأكسدة التى تساعد على حرق الدهون.

طريقة تحضير المشروب:

احضري ثمرة من التفاح ، وعود من القرفة، وقومى بغلي القرفة على النار ،وأضيفى إليها بشر التفاح وقومى بغليهم على النار لمدة خمس دقائق.

وحين تبرد مكونات المشروب يضاف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.