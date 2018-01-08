الإطاحة بامرأة لبنانية انتحلت صفة مواطنة سعودية لسرقة السيارات
تمكنت قوات الأمن اللبنانية من القبض على سيدة لبنانية الجنسية تقيم في منطقة محلة بعلبك؛ لانتحالها صفة سيدة أعمال سعودية والقيام بأعمال نصب وسرقة.
وأوضحت مصادر أمنية وفقاً لصحف لبنانية، أن السيدة اللبنانية انتحلت صفة سعودية باسم “أمل قنواتي” قامت من خلالها بسرقة أكثر من 15 سيارة بطرق مخادعة للشركات.
وبيّنت المصادر أن السيدة المقبوض عليها اعتادت الاحتيال على شركات تأجير السيارات في بيروت وجبل لبنان لسرقة السيارات منها وبيعها في مدينة بريتال، لافتةً إلى أن الجهات المعنية أوقفتها؛ تمهيداً لتقديمها للمحاكمة خلال الأيام المقبلة.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2255 ] نشر منذ 3 ساعات
فنانة …..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8004 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللبنانيين والسوريين ليس لهم أمان فهم نصابين
لا حول ولا قوة الا بالله
أبو وليد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 35 دقيقة
المدعو كجمغلو
الذي بيته من زجاج لا يرجم الناس بالحجارة ,,,,, فقط للتذكير
مطب[ عدد التعليقات: 321 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2747 ] نشر منذ 20 دقيقة
ربما اخانا الكريم كجمغلو
خانة التعبيرفي الوصف
نحسن الظن به
صفة التعميم صفه مذمومة فيها
نوع من الجور والظلم خصص ولا تعمم
بارك الله فينا وفيكم