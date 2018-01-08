 الاتحاد الأوروبي: ندعو وزير خارجية إيران لزيارة بروكسل

واشنطن(صدى):

قرر الاتحاد الأوروبي دعوة وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف إلى بروكسل قريبا للبحث بالاحتجاجات الأخيرة فى بلاده.

وأكد سيجمار غابرييل على قناة التلفزيون الألمانية “زى دى اي”: “اتصلت بنظيرى الإيرانى والممثلة العليا للاتحاد الأوروبى (للشؤون الخارجية فيديريكا موجريني) واتفقنا على دعوة وزير الخارجية الإيرانى إذا أمكن الأسبوع المقبل”، بدون أن يعطى تفاصيل اضافية.

وأسفرت الاحتجاجات التى شهدتها مدن إيرانية عدة خلال أسبوع تقريبا عن مقتل 21 شخصا وعن العديد من الاعتقالات.