عضو شورى تطالب ” العمل” بإنشاء جمعية لدعم حماة الوطن

عادل الحربي (صدى):

طالبت عضو مجلس الشورى إقبال زين العابدين درندري، بتأسيس جمعية تدعم المحتاجين ممن خدموا البلاد عسكرياً وأمنياً، تحت مسمى “جمعية دعم حماة الوطن”.

ونص الطلب الذي تقدمت به عضو الشورى للمجلس، على مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء جمعية لغرض استقبال الدعم والصدقات والهدايا من المؤسسات والأفراد، لتقديمها إلى من هم بحاجة لها ممن خدموا الوطن أمنياً وعسكرياً.

وأوضحت درندري أن الجميع بهذا الشكل سيتمكن من اختيار نوع الدعم الذي سيقدمونه للعسكريين من خلال فروع الجمعية في أنحاء المملكة وموقعها الإلكتروني حال اعتماد إنشائها.