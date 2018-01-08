مدير ” CIA “: الروس وغيرهم يحاولون تقويض الانتخابات الأمريكية

واشنطن(صدى):

قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) إن روسيا وآخرين يحاولون تقويض الانتخابات فى الولايات المتحدة، فى الوقت الذى ستجرى فيه الانتخابات المهمة المقبلة فى نوفمبر حين سيسعى الجمهوريون للاحتفاظ بالسيطرة على الكونجرس.

وخلصت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا تدخلت فى انتخابات الرئاسة التى أجريت فى 2016 لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على الفوز، وذلك بسبل منها اختراق الحسابات على الإنترنت وإرسال رسائل إلكترونية محرجة لمرشحة الحزب الديمقراطى للرئاسة آنذاك هيلارى كلينتون ونشر دعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.