توقف الرحالات الجوية في مطار جون كينيدى بنيويورك

واشنطن(صدى):

تسبب تدفق هائل للمياه نجم عن كسر في خط رئيسي إلى وقف وصول رحلات جوية دولية إلى مطار جون كينيدى في نيويورك يوم الأحد، ليضيف إلى معاناة المسافرين بعدما أدت عاصفة شتوية إلى إلغاء مئات الرحلات أو تأجيلها فى الأيام القليلة الماضية.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها شبكة ” سي.إن.إن ” الإخبارية مياها تتدفق من السقف على مكتب تسجيل دخول المسافرين لتغطى مساحات كبيرة فى مبنى الركاب رقم أربعة. وحدث توقف الرحلات بينما لا تزال مناطق شمال شرقى الولايات المتحدة تعانى من برد قارس فيما انخفضت درجة الحرارة فى نيويورك إلى ثمانية درجات مئوية تحت الصفر.