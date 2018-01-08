تفاصيل إدخال 3 مدن ضمن أفضل 50 مدينة ذكية عالمية

عادل الحربي (صدى):

أكد المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، أن الوزارة تسعى خلال السنوات القادمة، إلى إدخال 3 مدن سعودية ضمن أفضل 50 مدينة ذكية عالمية.

ووعد آل الشيخ، مساء أمس الأحد بالسعي مع موظفي الوزارة للوصول بالمدن إلى ما يحقق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين، لافتا إلى أنه لم يعد أمام العاملين في الوزارة، إلا مواكبة التطوير وتدارك المستقبل للحاق بركب العالم المتقدم.

وتابع: ” نسعى لإشراك المواطنين السعوديين في عملية التطوير، مؤكدا أن المشكلات التي تمر بها المدن السعودية جاءت بسبب ظروف نشأتها في أزمنة سابقة، لكن تلك المرحلة انتهت “.

وتحاول الوزارات في السعودية العمل من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 التى دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.