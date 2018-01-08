صورة نادرة للملك فيصل بعمر الـ14 عام
نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل “، صورة نادرة للملك فيصل بعمر الرابعة عشر عام، أثناء زيارته لبريطانيا ،أمام كلية “ترينيتي” عام 1919م.
ظهر الملك فيصل خلال الصورة برفقة الأمير أحمد الثنيان على يمينه ،و الشيخ عبدالله القصيبي فيقف خلفه.
مقلب[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 ساعات
رحمك الله يالفيصل وقفت شموخ وهيبه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2747 ] نشر منذ 3 ساعات
عجزاً ارحام النساء ان يلدن مثلك
ايها الفيصل رحمك الله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8004 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الملك فيصل رجل همام صارم