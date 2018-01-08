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صورة نادرة للملك فيصل بعمر الـ14 عام

صورة نادرة للملك فيصل بعمر الـ14 عام
علي القحطاني (صدى):

نشر حساب ”  ذاكرة الماضي الجميل “، صورة نادرة للملك فيصل بعمر الرابعة عشر عام، أثناء زيارته لبريطانيا ،أمام كلية “ترينيتي” عام 1919م.

ظهر الملك فيصل خلال الصورة برفقة الأمير أحمد الثنيان على يمينه ،و الشيخ عبدالله القصيبي فيقف خلفه.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 ساعات

رحمك الله يالفيصل وقفت شموخ وهيبه

[ عدد التعليقات: 8004 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحم الملك فيصل رجل همام صارم

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