صورة نادرة للملك فيصل بعمر الـ14 عام

علي القحطاني (صدى):

نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل “، صورة نادرة للملك فيصل بعمر الرابعة عشر عام، أثناء زيارته لبريطانيا ،أمام كلية “ترينيتي” عام 1919م.

ظهر الملك فيصل خلال الصورة برفقة الأمير أحمد الثنيان على يمينه ،و الشيخ عبدالله القصيبي فيقف خلفه.