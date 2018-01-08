هل يشارك أحمد الشيخ اليوم مع الاتفاق أمام الهلال

نواف السالم(صدى):

يخوض فريق الاتفاق، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى أحمد الشيخ، مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على الهلال فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى السعودى.

وحسبما ذكرت وسائل الإعلام السعودية فى وقت سابق، فإن أحمد الشيخ لن يشارك أساسيا فى مباراة الاتفاق أمام الهلال، وينتظر أن يبدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، مع إمكانية الدفع به فى الشوط الثانى.

سعد الشهرى، المدير الفنى لنادى الاتفاق، سيكون صاحب القرار الأول والأخير بشأن إمكانية مشاركة أحمد الشيخ في مباراة الهلال من عدمه، علماً بأن إدارة النادي تسابق الزمن للانتهاء من تسجيل اللاعب في قائمة الفريق بلجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، تمهيداً لإشراكه في مباراة اليوم.