افتتاح فرعين جديدين لأسواق العثيم بالمملكة
قامت شركة أسواق عبدالله العثيم بافتتاح فرعيها الجديدين لها ، ضمن إستراتيجية الشركة التوسعية داخل وخارج المملكة.
وأحد الفرعين يوجد بحي الخليج بمدينة بريدة، والذي يحمل الرقم 188 في المملكة، والآخر يحمل الرقم 189 ، بحي الزهور، طريق الملك سعود، بخميس مشيط.
وصرح الرئيس التنفيذي عبدالعزيز العثيم، أن الفرع الجديد يقام على مساحة تبلغ 1703 متر مربع.
سيف[ عدد التعليقات: 4872 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق انشاء الله .
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 2 ساعتين
تصحيح لسيف ــ تكتب بهذا الشكل ( بالتوفيق إن شاء الله ).
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2747 ] نشر منذ 2 ساعتين
العثيم
اسمع كثير من الناس تذكرهـ حبه للخير
مع اني لم اشتري من محلاته قريبه مني
لكن الخلق هم شهود الله ع خلقه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8004 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للجميع