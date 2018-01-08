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افتتاح فرعين جديدين لأسواق العثيم بالمملكة

افتتاح فرعين جديدين لأسواق العثيم بالمملكة
علي القحطاني (صدى):

قامت شركة أسواق عبدالله العثيم بافتتاح فرعيها الجديدين لها ، ضمن إستراتيجية الشركة التوسعية داخل وخارج المملكة.

وأحد الفرعين يوجد بحي الخليج بمدينة بريدة، والذي يحمل الرقم 188 في المملكة، والآخر يحمل الرقم 189 ، بحي الزهور، طريق الملك سعود، بخميس مشيط.

وصرح الرئيس التنفيذي عبدالعزيز العثيم، أن الفرع الجديد يقام على مساحة تبلغ 1703 متر مربع.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4872 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق انشاء الله .

[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 2 ساعتين

تصحيح لسيف ــ تكتب بهذا الشكل ( بالتوفيق إن شاء الله ).

[ عدد التعليقات: 2747 ] نشر منذ 2 ساعتين

العثيم
اسمع كثير من الناس تذكرهـ حبه للخير
مع اني لم اشتري من محلاته قريبه مني
لكن الخلق هم شهود الله ع خلقه

[ عدد التعليقات: 8004 ] نشر منذ 2 ساعتين

بالتوفيق للجميع

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