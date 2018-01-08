افتتاح فرعين جديدين لأسواق العثيم بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

قامت شركة أسواق عبدالله العثيم بافتتاح فرعيها الجديدين لها ، ضمن إستراتيجية الشركة التوسعية داخل وخارج المملكة.

وأحد الفرعين يوجد بحي الخليج بمدينة بريدة، والذي يحمل الرقم 188 في المملكة، والآخر يحمل الرقم 189 ، بحي الزهور، طريق الملك سعود، بخميس مشيط.

وصرح الرئيس التنفيذي عبدالعزيز العثيم، أن الفرع الجديد يقام على مساحة تبلغ 1703 متر مربع.