تنويه من ” بيرين للمياه ” حول علاجها لهشاشة العظام

متابعات(صدى):

نفى مصدر مسؤول بشركة بيرين للمياه بالمملكة، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها على علاج هشاشة العظام وضغط الدم وغيرها من الأمراض، مؤكدة أن كل ذلك عار من الصحة.

كان قد نُشر عبر ” سناب شات ” عن مواصفات ” بيرين “، أنها تحتوي على ضِعف كمية الأكسجين بالمقارنة مع الماء العادي، وأنها تساعد في معالجة ضغط الدم، والسرطان، والمفاصل، وهشاشة العظام، والسكري وآلام المفاصل، والنقرس، الأمر الذي دفع الشركة للرد بالنفي .