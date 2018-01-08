طرق علاج ” البواسير” بالمنزل

متابعات(صدى):

تعتبر البواسير من الحالات المرضية التي يعاني منها الكثير، فهى عبارة عن انتفاخ في الأوعية الدموية بمنطقة الشرج تسبب التهابات شديدة وقد يصل الأمر إلى ضرورة التدخل الجراحي.

لكن مؤخرًا ذكر موقع health.clevelandclinic.org عدة طرق سحرية منزلية لعلاج البواسير.

وفيما يلي الطرق التي يمكن لمريض البواسير اتباعها للعلاج بالمنزل:

-الجلوس في حمام دافئ لمدة ربع ساعة عدة مرات فى اليوم لتهدئة الالتهابات والألم.

-زيت الصبار، يساعد على تهدئة الالتهاب والحكة، حيث إنه يحتوى على مواد مضادة للالتهابات والألم.

– زيت شجرة الشاى، يحتوى على خصائص مطهرة ومضادة للالتهاب كما أنه يقلل من التورم والحكة الناجمة عن البواسير.

– تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة ألياف عالية مثل الخيار، والخس ،مع الإكثار فى شرب المياه.

-زيت البصل، يعمل على التخلص من الحكة والاحمرار والالتهاب الناتج عن البواسير.

-الجلسرين، يساعد على تخفيف الألم والكحة والاحمرار فمن الممكن تدليك المنطقة المصابة به لمدة ربع ساعة.