أمين المدينة المنورة يستقبل وزيري القروية والتجارة

نايف السالم(صدى):

استقبل أمين منطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالهادي العمري، وزير الشؤون البلدية والقروية م عبد اللطيف آل الشيخ ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي في جناح أمانة المدينة المنورة ضمن اللقاء السنوي للقطاع البلدي وشركائه #بلدي_2017.

ونشر الحساب الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة عبر ” تويتر ” : ” أمين منطقة # المدينةالمنورة م/ محمد بن عبدالهادي العمري يستقبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية م/عبداللطيف آل الشيخ ومعالي وزير التجارة والأستثمار د/ماجد القصبي في جناح #أمانةالمدينة المنورة ضمن اللقاء السنوي للقطاع البلدي وشركائه #بلدي_2017 “.